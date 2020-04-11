Mersin'de 20 yaş altı işçi çalıştıran kaçak atölye mühürlendi - Son Dakika

MERSİN'de polisin kaçak faaliyet gösteren ve yasağa rağmen 20 yaş altı çocukları çalıştırdığı tespit edilen bir tekstil atölyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

Olay, Nusratiye Mahallesi 5010 Sokak üzerindeki bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Polis, yabancı uyruklu bir kişi tarafından çalıştırılan ve ruhsatsız olduğu tespit edilen tekstil atölyesine operasyon düzenledi. Güvenlik güçlerinin operasyonu sonucu İçişleri Bakanlığı'nın, koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemler gereği yayınladığı genelgeye rağmen söz konusu atölyede 20 yaş altı bir çocuğun da çalıştırıldığı tespit edildi. Atölyeyi işleten kişinin, çalışma izin belgesinin de olmadığını tespit eden ekipler, bu kişi hakkında ilgili yasa gereği tutanak tutup cezai işlem uyguladı. Atölyedeki makine, araç- gereç ve diğer malzemelerin boşaltılması için de kendisine süre verildi.Denetimin sonunda kaçak faaliyet gösteren tekstil atölyesi, Akdeniz Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yasa gereği kapatılıp mühürlendi.