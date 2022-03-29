20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

29.03.2022 10:10

Mersin'de, hakkında "yağma" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

Mersin'de, hakkında "yağma" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü C.S'nin saklandığı adresi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hükümlünün adresinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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