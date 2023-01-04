Mersin'de 20 yıllık sahte diş hekimi tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de 20 yıllık sahte diş hekimi tutuklandı

04.01.2023 10:14

Mersin'de kendisini 'diş hekimi' olarak tanıtıp 20 yıldır merdiven altı diş tedavisi yaptığı belirlenen M.Ç., polisten kaçıp saklandığı berberde yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, CİMER üzerinden yapılan ihbarla harekete geçti. Ekipler, M.Ç.'nin Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde merdiven altı muayenehanede sahte diş hekimliği yaptığını ve yanlış tedavi uygulayarak mağduriyetlere neden olunduğu tespit etti.

MUAYENEYE GELENLERİ ÇATIYA SAKLAMIŞ

M.Ç.'nin, muayene için gelenleri de binanın çatısına sakladığı saptandı. Muayenehaneye baskın yapan ekipler, şüpheliyi kaçarak saklandığı berber dükkanında yakaladı. İş yerinde yapılan kontrolde, diş muayenesi için gerekli malzemeler bulunurken, tedavi sırasında kullanılan malzemelerin tekrar kullanılmak üzere saklandığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Yapılan detaylı aramadan sonra iş yeri, mühürlenirken, M.Ç. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Sahenin olmayanı kalmadı tepeden tırnağa. Merdivenalti psikolog,merdivenalti dişci,merdivenalti doktor,merdiven alti deterjan ureticisi,vs. Birde merdivenaltı putin var. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 20 yıllık sahte diş hekimi tutuklandı - Son Dakika

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