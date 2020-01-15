Mersin'de 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

6 saat önce

Mersin'de, bir araçta yapılan aramada 200 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin'de 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]

Mersin'de, bir araçta yapılan aramada 200 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın aracında çok miktarda captagon uyuşturucu hap olduğunun ihbarını aldı. Bunun üzerine merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi'nde otomobili durduran ekipler, arama yaptı. Aramada 200 captagon uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı.


Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MERSİN

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:37 Kaynak: İHA
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