Son Dakika Haberleri: Mersin'de 2018 Yılında 6 Bin 177 Yangın Olayı Yaşandı

Mersin'de 2018 Yılında 6 Bin 177 Yangın Olayı Yaşandı

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin 2018 yılında 6 bin 177'si yangın olmak üzere 10 bin 199 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Mersin'de 2018 Yılında 6 Bin 177 Yangın Olayı Yaşandı, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin 2018 yılında 6 bin 177'si yangın olmak üzere 10 bin 199 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 15 bin 620 kilometrekare alanda, 33 hizmet noktasında 5 müdürlük, 115 araç ve 641 personelle 2018 yılı içerisinde 6 bin 177 yangın, 3 bin 722 kurtarma, 300 eğitim ve tatbikat olmak üzere toplam 10 bin 199 görev sayısıyla Mersinlilere hizmet verirken, bu sayı 2017 yılında 9 bin 525 olarak gerçekleşti.

En düşük görev sayısı 554 ile şubat ayında, en yüksek görev sayısı ise bin 135 ile eylül ayında gerçekleşti.

Ayrıca binaların yangın yönünden korunması hakkında yönetmenliğe istinaden 159 binaya yangın yönünden kullanım izin raporu, 3 bin 92 yapı için ise uygunluk raporu proje onayı verilip denetimlerde bulunuldu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:48 Kaynak: İHA

İtfaiye, Mersin, Güncel
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