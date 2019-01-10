Mersin'de 2018 Yılında 831 Kişi Tutuklandı

Mersin
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2018 yılı içerisinde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçluyla mücadele edilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda şahsa ve mala karşı işlenen 33 bin 114 olaya karışan 24 bin 598 kişiyi yakalarken, haklarında adli işlem yapılan şahıslardan 831 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin polisi 2018 yılında yaptığı çalışmalarla suçlulara göz açtırmadı. Yapılan çalışmalarda şahsa ve mala karşı işlenen 33 bin 114 olaya karışan, 24 bin 598 kişi yakalanırken, haklarında adli işlem yapılan 831 kişi tutuklandı. Suç işleyen ve suça karışan şahıslardan 399 adet tabanca, 63 adet kurusıkı tabanca, 182 adet tüfek, 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, değişik çaplarda 3 bin 905 adet fişek, 80 çalıntı araç, 339 çalıntı motosiklet, 3 adet çalıntı elektrik bisiklet, 401 gram eroin, 111 gram kokain, 37 bin 791 gram esrar maddesi, 100 gram metanmefetamin maddesi, 62 kök Hint keneviri, 3 .bin 965 sentetik uyuşturucu hap, 220 bin 209 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 141 adet kaçak içki, 5 bin 300 litre kaçak mazot, 290 bin 882 lira, 3 bin 300 dolar, 27 bin 650 Euro, 220 İngiliz Paundu nakit para, 76 adet bilgisayar, 58 adet laptop bilgisayar, 50 adet harddisk, 15 adet Yazıcı, 649 adet cep, 6 adet akıllı saat, 2 bin 90 sahte altın, 6 adet sahte 100 dolar ile 8 bin 480 lira sahte para ele geçirildi.
Aranan 8 bin 391 kişi de yakalandı
Öte yandan aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda da 8 bin 391 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Halklarında adli ve idari işlem yapılan 521 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı yapılırken, mahkemeye sevk edilen 34 şahıs da tevkif oldu. Yasadışı bahis ile kumar oynayanlara da operasyon düzenleyen ekipler, 133 ayrı yasadışı bahis oynatmak ile 185 ayrı kumar oynanması için yer ve imkan sağlama olayları ile ilgili 446 kişi hakkında 115 bin 514 lira idari para cezası uygulanırken, yasadışı bahis oynatılan 65 iş yeri faaliyetten men edildi. Günübirlik 88 ayrı tesis ve evlere 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefetten 629 bin 68 lira, Kabahatler Kanununa muhalefet eden 3 bin 19 kişiye ise 560 bin 42 lira idari para cezası uygulandı. Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan 192 olayla ilgili adli tahkikat yapan ekipler, fuhuşa yer temin edilen 162 ev ve işyeri faaliyetten men edildi. - MERSİN