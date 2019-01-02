Mersin'de 2018 Yılının İlk 3 Çeyreğinde İhracat 7,3 Milyar Dolara Ulaştı

Mersin hinterlandı ihracat hacmi 2018'in ilk 3 çeyreğinde artış eğiliminde geçerken, geçen yıla göre Türkiye genelinin üzerinde yüzde 20'lik artışla 7,3 milyar dolara ulaştı.

Mersin hinterlandı ihracat hacmi 2018'in ilk 3 çeyreğinde artış eğiliminde geçerken, geçen yıla göre Türkiye genelinin üzerinde yüzde 20'lik artışla 7,3 milyar dolara ulaştı. Mersin ihracatı Eylül 2018'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73'lük artışla yaklaşık 155 milyon dolar olarak gerçekleşerek, yılın en yüksek seviyesini gördü.



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) aylık göstergeler verilerine göre, Mersin hinterlandı ihracat hacmi 2018'in ilk 3 çeyreğinde de artış eğiliminde olmasının etkisiyle yıllık bazda 2018'de geçen yıla göre Türkiye genelinin üzerinde yüzde 20'lik artışla 7,3 milyar dolara ulaştı. Mersin hinterlandı ithalat hacminde ise Mart ayından itibaren Eylül ayı sonuna kadar azalış trendinin devam etmesiyle, 2018'in Ocak-Eylül döneminde yüzde 10'luk azalışla 9,1 milyar dolara geriledi. 2018'in 9 aylık döneminde ithalattaki daralmanın aksine ihracatın artış kaydetmesiyle dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 55'lik daralmayla 1,8 milyar dolara geriledi. Yıllık bazda ihracat hacmindeki artışa tarım sektör grubunda yer alan 'meyveler, sert kabuklular, içecek, baharat bitkileri, tahıl, bitkisel ürünler' ile 'sebze, bahçe ve kültür bitkileri ürünleri' ürün gruplarının katkısı olurken, ithalat hacmindeki daralmada ise 'atık ve hurdalar', 'kimyasal madde ve ürünler' ile 'gıda ürünleri ve içecek' en fazla payı olan ürün grupları oldu. Dış ticaret fazlası veren yapıya sahip olan Mersin'de 2018'in Ocak-Eylül döneminde ihracattaki büyümeye karşın, ithalattaki daralma paralelinde dış ticaret fazlası geçen yıla göre yüzde 489'luk genişlemeyle 245 milyon dolara ulaştı.



Eylül ayında ihracat 155 milyon dolara yükseldi



Mersin ihracatı Eylül 2018'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73'lük hızlı artışla yaklaşık 155 milyon dolara yükselirken aylık bazda da yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Eylül 2018'de ithalat hacmi ise yüzde 19'luk azalışla 74 milyon dolara geriledi. Mersin ihracat hacmindeki geçen yıla göre aylık bazdaki artışa "tahıl ve diğer bitkisel ürünler" ile "meyveler, sert kabuklular, içecek ve baharat bitkileri" etkili olurken, ithalat hacmindeki azalışta ise "tahıl ve diğer bitkisel ürünler", "meyveler, sert kabuklular, içecek ve baharat bitkileri" ile "atık ve hurdalar" ürün grupları belirleyici oldu.



Avrupa'ya ihracat yüzde 43 artış gösterdi



Mersin Avrupa ülkeleri ihracatı yılın üç çeyreğinde de artış eğiliminde olmasıyla yıllık bazda 2018'de geçen yıla göre yüzde 43'lük artış kaydetti. Mersin başlıca ihraç pazarı olan Asya ülkelerinin ise yılın ilk iki çeyreğinde daralma eğilimi, üçüncü çeyrekte yerini yüzde 34'lük hızlı artışa bırakmış olsa da yıllık bazda artışa geçmesine yeterli olmayarak yüzde 2'lik azalış görüldü. Söz konusu gelişmeler paralelinde Avrupa ülkeleri ihracatının Mersin toplam ihracat hacmi içerisindeki payı geçen yıla göre 7,3 puanlık artışla yüzde 36,5'e yükselirken, Asya ülkelerinin payı ise 7,7 puanlık azalışla yüzde 47,0'ye geriledi. 2018'in 9 aylık döneminde Mersin ithalat hacmi içerisinde ağırlığı olan ülke gruplarından Avrupa ülkelerinin ikinci ve üçüncü çeyreğinde ithalat hacminin azalış trendinde olmasıyla, geçen yıla göre yüzde 19'luk daralma olduğu gözlendi. Asya ülkelerinden Mersin'e gerçekleştirilen ithalatta gözlenen artış ise toplam ithalat hacmi azalışını sınırlandırdı. Yılın 9 aylık döneminde Mersin ithalatı içerisinde Avrupa ülkelerinin payı geçen yıla göre 4,7 puanlık azalışla yüzde 30,4'e gerilerken, Asya ülkelerinin payı 4,4 puanlık artışla yüzde 29,9'a, Amerika ülkelerinin payı ise 2,1 puanlık artışla yüzde 28,1'e yükseldi. - MERSİN

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