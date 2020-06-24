Mersin'de 2019'da 9 bin 388 kişi öldü - Son Dakika

Mersin'de 2019'da 9 bin 388 kişi öldü

MERSİN (İHA) – Mersin'de, 2019 yılında TÜİK verilerine göre 9 bin 388 kişi öldü.

MERSİN (İHA) – Mersin'de, 2019 yılında TÜİK verilerine göre 9 bin 388 kişi öldü. Ölenlerin yüzde 56,1'ini erkekler oluştururken, Mersin'de kaba ölüm hızı geçen yıl 5,1 olarak gerçekleşti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2019 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri değerlendirildi. Açıklamada, Türkiye genelinde 2018 yılında 426 bin 449 olan ölüm sayısının, 2019'da 435 bin 941'e yükseldiği; ölenlerin yüzde 54,6'sını erkeklerin, yüzde 45,4'ünü kadınların oluşturduğu belirtildi.


Mersin'de geçen yıl 9 bin 388 kişi öldü


TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü açıklamasında, Mersin'deki ölüm istatistiklerine de yer verildi. Buna göre, 2018'de 9 bin 145 kişinin öldüğü Mersin'de, geçen yıl ölen kişi sayısı 243 kişi artarak 9 bin 388'e yükseldi.


Mersin'de de Türkiye genelinde olduğu gibi ölenlerin yarısından fazlasını erkekler oluşturdu. İl genelinde geçen yıl ölenlerin yüzde 56,1 erkek, yüzde 43,9'u kadın oldu.


Kentte kaba ölüm hızı 5,1


TÜİK verilerine göre, bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, Mersin'de Türkiye ortalamasına yakın çıktı. Geçen yıl Türkiye'de kaba ölüm hızı 5,3 olarak gerçekleşirken, Mersin'de aynı dönemde bin kişi başına 5,1 ölüm düştü.


Dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada yer aldı


Mersin'de ölümler nedenlerine göre incelendiğinde ise 2019 yılında yüzde 36,1 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 17,1 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 11,7 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. - MERSİN

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mersin'de 2019'da 9 bin 388 kişi öldü - Son Dakika

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