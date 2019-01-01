Son Dakika Haberleri: Mersin'de 2019'un İlk Bebeği Süleyman Oldu

Mersin'de 2019'un İlk Bebeği Süleyman Oldu

1 saat önce

MERSİN'de 2019 yılının ilk bebeğinin ismi Süleyman oldu.

Mersin'de 2019'un İlk Bebeği Süleyman Oldu, System.String[]
MERSİN'de 2019 yılının ilk bebeğinin ismi Süleyman oldu. Bebeğin kulağına ezan okuyup, ismini koyan İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, bebeğe çeyrek altın taktı. 

Çiğdem- Muhammet Taş çiftinin 3'üncü çocukları, yeni yılın ilk dakikalarında Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Saat 00: 01'de doğan bebeğin kulağına ezan okuyan İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, ailenin isteği üzerine bebeğin ismini Süleyman koydu.

Duygularını dile getiren anne Çiğdem Taş, "Sağlıkla dünyaya geldiği için çok mutluyum. Yılın ilk bebeği, hepimize huzur ve mutluluk getirir inşallah bu yıl. Mutluyum. Süleyman koyduk adını. Doğum tarihi bu döneme denk geliyordu. Tam tarihiydi. 30 Aralık olmasını bekliyorduk biz. 1 gün geçti, bugün dünyaya geldi" dedi.

Süleyman bebeğe bir çeyrek altın takan Dr. Sinan Bahçacı ise "31 Aralık'ta ilk bebeğimizi kutlamak için Şehir Hastanemize geldik. İlk bebeğimizin adı Süleyman. 3 buçuk kilo olarak normal doğumla dünyaya geldi. Sağlıklı, yakışıklı bir bebek oldu. İnşallah 2019 yılında da nice güzel bebeklerimizin olması dileği ile. 2019 yılının ülkemize, dünyaya ve müslüman alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:55 Kaynak: DHA

Mersin, Güncel
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