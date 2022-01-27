Mersin'de 2021'de denizi kirleten gemilere 11 milyon 906 bin lira ceza - Son Dakika

Mersin'de geçen yıl denize atık bıraktıkları belirlenen 5 gemiye 11 milyon 906 bin lira ceza uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri 2021 yılında Doğu Akdeniz'de 226 denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, denize atık bıraktığı tespit edilen 5 gemiye 11 milyon 906 bin lira ceza verildi.

Ekiplerin, "abanoz" olarak adlandırılan deniz temizliği aracıyla yaptıkları çalışmalarda da geçen sene 267,93 metreküp atık toplandı.

Bertaraf çalışmaları kapsamında aktarma istasyonlarına taşınan 692 bin 101 ton evsel atık da elektrik üretiminde kullanıldı.