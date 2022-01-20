Mersin'de geçen yıl, yolcu taşımacılığı yapan 111 bin 115 araç denetlendi - Son Dakika

Mersin Emniyet Müdürlüğünce, 2021'de şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan 111 bin 115 araç denetlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca trafikte sürücüler ile yaya ve yolcuların güvenli bir trafik ortamı içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, kazalarda can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla çeşitli kontroller yapıldı.

Ekipler, kentteki çeşitli uygulama noktalarında, alkol kontrolü başta olmak üzere emniyet kemeri ve kask kullanımı, hız, kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve trafik ihlalleriyle ilgili denetimler yaptı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce de şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan 111 bin 115 araç denetlendi. Kontrollerde, kusurlu bulunan araç sürücülerine cezai işlem yapıldı.

Ekipler, yıl içerisinde radar ve drone destekli uygulamalarda da kural ihlali yapan sürücüleri tespit ederek idari para cezası uyguladı.