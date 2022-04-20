Mersin'de 22 avukat hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

MERSİN Adliyesi'nde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen 22 avukat hakkında soruşturma başlatıldı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı R. Erinç Sağkan, avukatlara destek açıklaması yaptı.

Adliye bahçesinde 18 Şubat'ta bir grup avukatın yapmak istediği basın açıklamasına izin verilmeyince arbede yaşandı. 9 avukatın darp raporu aldığı arbedenin ardından 22 avukat hakkında 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet', 'görevli memura mukavemet ve kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi' gerekçelerinden soruşturma başlatıldı.

Yaşanan gelişmeye ilişkin Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir tarafından bugün adliye bahçesinde yapılan açıklamaya Türkiye Barolar Birliği Başkanı R. Erinç Sağkan da katıldı.Özdemir, Bursa 'da gerçekleşen terör saldırısını kınayarak başladığı konuşmasında, 22 avukat hakkında hukuksuz şekilde soruşturma başlatıldığını söyledi. Özdemir, avukatlar hakkında açılan soruşturmaların geri çekilmesini istedi.

TBB Başkanı Sağkan ise adaletin tesisini sağlayanın savunma makamı olduğunu belirterek, "Adliye önünde açıklama yapan avukatlara yönelik müdahalenin Barolar Birliği ve barolarımız tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Biz hak ve özgürlükler için mücadele eden tüm meslektaşlarımızın ne bir adım önünde ne de bir adım arkasında değiliz. Tam da yanı başlarındayız. Onlarla hak ve hukuk için mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.