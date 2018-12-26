Mersin'de 22 Bin Öğrenci Yetenek Taramasından Geçti
2 saat önce
Mersin Valisi Ali İhsan Su, "Türkiye Sportif Yetenek Taraması" ve "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çalışmalarını yerinde inceledi.
Mersin
Valisi Ali İhsan Su
, "Türkiye
Sportif Yetenek Taraması" ve "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çalışmalarını yerinde inceledi.
Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
tarafından Servet Tazegül
Spor Salonu ve Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" ile "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projelerini inceleyen Vali Su, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Projeler ile ilgili açıklamalarda bulunan Su, projenin ilkokul 3. Sınıf öğrencilerine yönelik olduğunu, bugüne kadar yaklaşık 22 bin öğrencinin yetenek taramasından geçtiğini belirtti. Su, çocukları sporla buluşturmayı ve onları geleceğin sporcuları olarak yetiştirmeyi hedefleyen proje çerçevesinde yetenek taramasında başarılı olan çocukların hizmet içi eğitime tabi tutulacağını söyleyerek, bu eğitimi alan çocukların gelecekte yurt içi ve yurt dışı spor müsabakalarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını ifade etti. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:58 Kaynak: İHA
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