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Mersin'de 23 bin avroluk sahte para ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 23 bin avroluk sahte para ele geçirildi

13.01.2022 11:17
Mersin'de 23 bin avroluk sahte para ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 23 bin avro değerinde sahte para ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 23 bin avro değerinde sahte para ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte döviz kullanıldığı belirlenen Şahin Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerindeki aramada 46 adet 500 avroluk sahte banknot bulundu.

Polis, işletmedeki Ç.K'yi gözaltına aldı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de 23 bin avroluk sahte para ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 23 bin avroluk sahte para ele geçirildi - Son Dakika
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