Son Dakika Haberleri: Mersin'de 23 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 23 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Mersin'de 23 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde 23 kaçak göçmen yakalandı.

Mersin'de 23 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde 23 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde ilçeye bağlı tarihi ve turistik Kızkalesi'ndeki sahil kenarında Dışkale mevkisinde polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin birlikte yürüttüğü operasyonda 23 kaçak göçmen yakalandı. İfadeleri alınan göçmenler kendilerini tanımadıkları yabancı bir şahsın Kıbrıs'a götürmek vaadi ile Kızkalesi'ne bırakıp kaçtığını dile getirdi.


Kaçak göçmenler önce Kızkalesi Polis Merkezine getirildi, işlemlerin ardından da sınır dışı edilmek üzere göç idaresi müdürlüğüne gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kızkalesi, Erdemli, Mersin, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:42 Kaynak: İHA
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