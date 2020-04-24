Mersin'de 23 Nisan?da sürpriz doğum günü ziyaretleri - Son Dakika

MERSİN'de, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ve Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak; 23 Nisan'da dünyaya gelen çocuklara, sürpriz doğum günü ziyaretleri gerçekleştirdi. Çocuklara doğum günü pastası ve hediyeler veren Pamuk ve Gültak hem doğum günlerine hem de 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' sevinçlerine ortak oldu.

Akdeniz İlçe Kaymakamı Muhittin Pamuk ile Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, ilk olarak Nusratiye Mahallesi'nde yaşayan Eren Yıldırım , ardından da Yeni Mahalle 'de yaşayan Duru Demirkol'a sürpriz ziyaretler yaparak, hem doğum günü pastalarını hem de çeşitli hediyeler vererek çocuklara çifte bayram sevinci yaşattı. Pamuk ve Gültak; çocukların doğum gününü ve 23 Nisan Bayramı'nı kutladı; çocuklar ve aile bireyleri ile ayaküstü sohbet ettiler. Çocukların aileleri, Başkan Gültak ve Kaymakam Pamuk'un bu anlamlı günde kendilerini ziyaretleri ve çocuklarına verilen hediyelerden çok memnun olduklarını ifade ederek, teşekkür etti.

Başkan Gültak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Sevgi Evleri'nde misafir olan çocukları da unutmadı. Bayram nedeniyle, Sevgi Evinde düzenlenen etkinliğe pasta gönderen Gültak, çocukların sevinç ve mutluluğunu paylaştı.