Mersin'de 23 okula 12 bin paket bakliyat dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de 23 okula 12 bin paket bakliyat dağıtıldı - Son Dakika

Mersin'de 23 okula 12 bin paket bakliyat dağıtıldı

16 dakika önce

Mersin'de 23 okuldaki öğrencilere 12 bin paket bakliyat dağıtımı yapıldı.

Mersin'de 23 okula 12 bin paket bakliyat dağıtıldı, System.String[]

Mersin'de 23 okuldaki öğrencilere 12 bin paket bakliyat dağıtımı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Mersin Ticaret Borsası (MTB) ortaklığında "Dünya Bakliyat Günü" kapsamında "Bakliyat Ürünleri Dağıtım Projesi" hayata geçirildi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen törende, kentin bakliyat üretiminde önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Bakliyatın faydaları hakkında bilgi veren Vali Su, "Bugün 23 okulumuzda 12 bin paket bakliyat ürünü dağıtıyoruz. Bakliyat konusunda toplumda daha çok duyarlılık sağlamalıyız. Çocuklarımıza bakliyatı sevdireceğiz. Hep birlikte bu konuda farkındalığı artıracağız. Sağlımız, ülkemiz ve insanlık için çok önemli." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da bakliyat tüketimini yaygınlaştırma hedefinde olduklarını belirterek, buna gelişim çağında olan öğrencilerden başladıklarını vurguladı.

Ulusal Baklagil Konseyi ve MTB Başkanı Abdullah Özdemir de Birleşmiş Milletlerin (BM) 10 Şubat'ı "Dünya Bakliyat Günü" ilan ettiğini anımsattı.


Özdemir, sağlıklı hayat için doğru beslenmesi gerektiğine işaret ederek, haftada en az 3 gün bakliyat ürünlerinin tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan bakliyat ürünlerinin sağlık açısından önemine değindi.

Programda otizmli çocukların da yer aldığı bir grup öğrenci, fon kartonlarından yaptıkları aşçı kıyafetleriyle gösteri sundu.

Her öğrencinin ayrı bir bakliyat ürününü temsil ettiği gösteri, renkli görüntülere sahne oldu.


Konuşmaların ardından protokol üyeleri, sınıfları gezerek paketler halindeki bakliyatların dağıtımını gerçekleştirdi.

Proje kapsamında 23 okuldaki öğrencilere 12 bin paket bakliyat dağıtıldı.

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Dünya Bakliyat Günü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:32 Kaynak: AA
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