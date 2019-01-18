Son Dakika Haberleri: Mersin'de 23 Spor Branşında Kurslar Açılıyor

Mersin'de 23 Spor Branşında Kurslar Açılıyor

11 dakika önce

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 'Tatil coşkun spor tutkun olsun' sloganıyla 23 branşta açılacak kurs kayıtları başladı.

Mersin'de 23 Spor Branşında Kurslar Açılıyor, System.String[]
Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 'Tatil coşkun spor tutkun olsun' sloganıyla 23 branşta açılacak kurs kayıtları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, 2018-2019 eğitim öğretim yılı yarı yıl tatilinde Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, 'Tatil coşkun spor tutkun olsun' sloganıyla öğrencilerin tatillerini spor yaparak geçirmeleri için atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, bocce, boks, cimnastik, güreş, halk oyunları, halter, hentbol, hokey, judo, karate, masa tenisi, okçuluk, özel sporcular, satranç, tekvando, tenis, voleybol ve yüzme branşlarında hızlandırılmış kurslar açılacak.

21 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak olan hızlandırılmış kurslar, deneyimli antrenörler eşliğinde 2013 Akdeniz Oyunlarında kentte kazandırılan tesislerde verilecektir. 15 tatil süresince verilecek olan kurslarda yüzme branşı hariç diğer tüm branşlar ücretsiz olacak. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:56 Kaynak: İHA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Mersin, Spor
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