Mersin'de 23 Spor Branşında Kurslar Açılıyor

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 'Tatil coşkun spor tutkun olsun' sloganıyla 23 branşta açılacak kurs kayıtları başladı.

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 'Tatil coşkun spor tutkun olsun' sloganıyla 23 branşta açılacak kurs kayıtları başladı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, 2018-2019 eğitim öğretim yılı yarı yıl tatilinde Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, 'Tatil coşkun spor tutkun olsun' sloganıyla öğrencilerin tatillerini spor yaparak geçirmeleri için atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, bocce, boks, cimnastik, güreş, halk oyunları, halter, hentbol, hokey, judo, karate, masa tenisi, okçuluk, özel sporcular, satranç, tekvando, tenis, voleybol ve yüzme branşlarında hızlandırılmış kurslar açılacak.



21 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak olan hızlandırılmış kurslar, deneyimli antrenörler eşliğinde 2013 Akdeniz Oyunlarında kentte kazandırılan tesislerde verilecektir. 15 tatil süresince verilecek olan kurslarda yüzme branşı hariç diğer tüm branşlar ücretsiz olacak. - MERSİN

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Müge Anlı ile Palu Ailesini Konuşacağız

Bakan Selçuk: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Gündemimizde Yok

Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak

MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı