Mersin'de, 230 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de, 230 kilo kaçak tütün ele geçirildi
01.12.2020 13:08
MERSİN'in Tarsus ilçesinde durdurulan otomobilin bagajında, 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde durdurulan otomobilin bagajında, 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Yenice Karakol Komutanlığı ekipleri, Konaklar Mahallesi D-400 kara yolundaki denetim sırasında, şüphe üzerine otomobili durdurup arama yaptı. Aracın bagaj kısmında yapılan aramada satışa hazır, kıyılmış 230 kilogram kaçak tütün ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen sürücüye 'Tütün ve Alkol Piyasası Kanunu'na muhalefet' suçundan 3 bin 873 TL ceza uygulanıp serbest bırakıldı.
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