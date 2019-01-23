Mersin'de 25 Bin 832 Kişi İşkur ile İş Buldu

Mersin
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü (İŞKUR
) Mustafa Kutlu, 2018 yılında 25 bin 832 bin kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi.
Kutlu, yazılı açıklamasında, 2018 yılı sonu itibariyle Müdürlüğe kayıtlı 148'i kamu, 13 bin 446'sı özel sektör olmak üzere toplam 13 bin 594 iş yeri bulunduğunu kaydetti.
Aynı dönemde kayıtlı iş gücü sayısının 145 bin 19, kayıtlı işsiz sayısının da 87 bin 332 kişi olduğunu aktaran Kutlu, "2018 yılında 116'sı kamu, 33 bin 265 özel sektör olmak üzere toplam 33 bin 381 adet açık iş ilanı alınmış olup, 25 bin 787 kişi özel sektörde 45 kişi kamuda olmak üzere toplam 25 bin 832 kişi işe yerleştirilmiştir." ifadesini kullandı.
Kutlu, 131 adet meslek edindirme kursları açıldığını belirterek, 2 bin 479 kişinin kurslardan faydalandığını vurguladı.