Mersin'de 251 bin fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında, Mersin'de 251 bin fidan toprakla buluşturuldu.



Emirler Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim törenine, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, AK Parti milletvekilleri Hacı Özkan ile Ali Cumhur Taşkın, il protokolü ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali Su, bugün 'Gelecek Nefes' temasıyla 81 ilde eş zamanlı olarak ağaç dikme kampanyasının başladığını söyledi. Türkiye genelinde 11 milyon fidan dikiminin hedeflendiğini kaydeden Su, "Ancak hedeflenenin de üzerine çıkılarak 14 milyona yakın fidan dikimi gerçekleştirilecektir. Ülkemizde 81 ilde 2 bin 23 noktada gerçekleştirilen fidan dikimi, ilimizde 48 noktada 22 binden fazla gönüllü arkadaşımızın katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerde 251 bin fidan dikimini gerçekleştireceğiz" dedi.



"251 bin fidanı toprakla buluşturduk"



Ormanların önemli olduğunu vurgulayan Su, "Dünyamız, geleceğimiz, insanlık, ülkemiz için ormanın varlığı vazgeçilmez bir unsurdur. Bu çerçevede bizde ülke olarak, il olarak bu çalışmaları en hızlı, en etkin şekilde yapamaya çalışıyoruz. Tüm dünyada orman varlıkları azalırken, ülkemizde ise çok ciddi çalışmalarla yaklaşık 2,5 milyon hektar orman alanı artırılmıştır. 20.2 milyon hektardan 22.6 milyon hektara çıkmıştır. Yine ilimiz bazında da orman varlığında çok ciddi çalışmalar gerçekleştirilmiş ve ormanlık alanımız 835 bin hektara yükselmiştir. Bizim toplam arazimizin yüzde 53'ü orman arazisidir. Bu süreçte 100 bin hektara yakın alanda da rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İl olarak biz Türkiye'de ilk 3'e giriyoruz. Tabi bunlar çalışmayla beraber gerçekleşiyor. Bu süreçte herkesin emeği ve gayreti var. İnşallah bugünde burada bu kampanyayla beraber 251 bin fidanı ilimizde toprakla buluşturduk" şeklinde konuştu.



"Dünyada ormanlık alan maalesef 4 milyar hektarın altına düşmüş durumda"



Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ise ormanların tarih boyunca insanların vazgeçilmezi olduğunu söyledi. Günümüzde ormanlara olan değerin ve önemin daha da arttığının altını çizen Akduman, "Tabi maalesef sanayileşmeyle birlikte insanların, ormanların aleyhine istenmeyen gelişlere kat edildi. Zira milattan önce 2000'li yıllarda, yaklaşık 4 bin yıl önce yeryüzünde milyarlarca hektar ormanlar vardı. Maalesef günümüzde arazi bozulmaları, yanlış kullanımlar ve talimatlar nedeniyle 4 milyar hektarın altına düşmüş durumda. Tabi gerek havanın gerek suyun gerek tarım ve hayvancılığın güvencesi olan ormanlar, insanlığın ortak değeri haline geldi. Bildiğimiz üzere ormanlar artık bir mahallenin ilin ve ülkenin değeri olmaktan çıkıp insanlığın ortak değeri haline geldi" diye konuştu.



"48 noktada 251 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz"



Dünyada orman varlığının son 30 yılda azaldığını ancak Türkiye'de bu süreçte kayda değer bir artışın olduğuna dikkat çeken Akduman, "Özellikle 1990 yılından itibaren ülke genelinde 130 milyon hektar ormanımızı kaybettik. Ancak ülkemizde bunun tersine son 30 yılda çok nitelikli ağaçlandırma, erozyonu önleme çalışmalarıyla birlikte orman varlığımızı yüzde 28'lere çıkardık, 22 milyon hektar ormanımızla. Aynı şekilde ilimiz orman zenginliği itibariyle Türkiye ortalamasının üzerinde bir varlığa sahip olup, il genelinde 835 hektar ormanımız mevcut. Bu da genel anlamda yüzde 53'üne tekabül etmekte. Bugün ülke genelinde 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında 11 milyon fidan dikmeyi hedeflemiştik. Biz ilimizde 48 farklı lokasyonda sizlerin destek ve teşvikiyle ağaçlandırma gerçekleştirmiş olacağız. Toplamda bugün ilimiz genelinde 22 bin 500 kişi katılımcıyla 250 bin civarında fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah bu başlangıç, bundan sonraki süreçte, ülkemizin daha nitelikli daha sürdürülebilir ormancılık çalışmalarını toplum tarafından fark edilmesinin bir vesilesi olacağını temenni ediyorum" ifadeleri kullandı.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile öğrenciler ve vatandaşlar 251 bin fidanı toprakla buluşturdu. - MERSİN