Son Dakika Haberleri: Mersin'de, 251 bin fidan toprakla buluşturuldu
Son Dakika Güncel Mersin'de, 251 bin fidan toprakla buluşturuldu

Mersin'de, 251 bin fidan toprakla buluşturuldu

7 saat önce

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası çerçevesinde Mersin'de 48 noktada 251 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Mersin'de, 251 bin fidan toprakla buluşturuldu, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası çerçevesinde Mersin'de 48 noktada 251 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'ndeki etkinliğe Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali Su, ormanların tüm dünyada vazgeçilmez bir unsur olduğunu söyledi. Mersin'de ağaçlandırma çalışmaları sonucunda orman alanının 835 bin hektar alana yükseltildiğini dile getiren Vali Su, "Bizim toplam arazimizin Mersin olarak yüzde 53'ü orman arazisidir. Bu süreçte 100 bin hektara yakın alanda da rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yüzde 53 oranla, ilk 3'e girmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi bunları çalışmayla gerçekleştiriyoruz. Tüm bu çalışmalarda hem sivil toplum kuruluşlarımız hem yerel yöneticilerimiz hem genel idariye bağlı kurum ve kuruluşlar olarak hepsinin emek ve gayretleriyle bunları gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz" dedi. Orman Bölge Müdürü Akduman da, Mersin'in orman zenginliğiyle Türkiye ortalamasının üzerinde bir varlığa sahip olup olduğunu kaydederek, "Bugün ilimiz genelinde toplam 22 bin 500 katılımcıyla 251 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah bu başlangıç, bundan sonraki süreçte, ülkemizin daha nitelikli daha sürdürülebilir ormancılık çalışmalarını toplum tarafından fark edilmesinin bir vesilesi olacağını temenni ediyorum" diye konuştu.Konuşmaların ardından Vali Su ilk fidanı toprakla buluşturarak, etkinliğin startını verdi. Hazırlanan arazide binlerce fidan toprakla buluşturuldu.


Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB, Erdoğan'ın da sert sözlerle yüklendiği proje iptali konusunda kendisini savundu
Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya açıklaması: Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz İstanbul'da suya yüzde 20 zam yapılacak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FETÖ terör örgütünün merkezi şuanda ABD'de"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 23:09:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de, 251 bin fidan toprakla buluşturuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]