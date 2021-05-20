Mersin'de 259 kök Hint keneviri ele geçirildi: 4 zanlı gözaltı - Son Dakika

Bu kapsamda, Gülnar, Anamur ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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