Mersin'de 268 arıcıya ekipman desteği verildi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesince 268 arı yetiştiricisine ekipman desteği verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Bal Gibi Destek, Her Petekte Gelecek!" sloganıyla hazırlanan proje kapsamında Silifke ve Erdemli ilçesinde 268 yetiştiriciye içerisinde petek, arıcı körüğü ve arıcı maskesinden oluşan koliler dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, üreticilerin çalışmaları kolaylaştıracak projeler hazırladıklarını belirterek, amaçlarının küçük ölçekli yetiştiricileri desteklemek olduğunu kaydetti.

Arıcılar da destekten dolayı mutlu olduklarını kaydetti.