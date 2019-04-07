Son Dakika Haberleri: Mersin'de 27 İşçi Gazdan Zehirlendi

Mersin'de 27 İşçi Gazdan Zehirlendi

47 dakika önce

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada sızan gazdan zehirlenen 27 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de 27 İşçi Gazdan Zehirlendi, System.String[]
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada sızan gazdan zehirlenen 27 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kromsan Fabrikasında akçam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen gaz sızıntısından dolayı 27 işçi zehirlendi. Gazdan etkilenen işçiler ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:41 Kaynak: İHA

Akdeniz, İşçi, Mersin, 3. Sayfa
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