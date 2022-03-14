Mersin'de 28 yıl sonra Mart'ta zirai don nöbeti - Son Dakika
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Mersin'de 28 yıl sonra Mart'ta zirai don nöbeti

14.03.2022 01:41

Mersin'de 28 yıl sonra Mart'ta zirai don nöbeti Aybar kar fırtınası ülke genelinde birçok ilde etkili olurken sıcaklığı da düşürmesi nedeniyle Mersinli üreticiler 28 yıl sonra Mart ayında örtü altında yetiştirdikleri sebzeler içinde zirai don nöbeti tutmaya başladı Aybar kar fırtınası...

Mersin'de 28 yıl sonra Mart'ta zirai don nöbeti

Aybar kar fırtınası ülke genelinde birçok ilde etkili olurken sıcaklığı da düşürmesi nedeniyle Mersinli üreticiler 28 yıl sonra Mart ayında örtü altında yetiştirdikleri sebzeler içinde zirai don nöbeti tutmaya başladı

MERSİN - Aybar kar fırtınası ülke genelinde birçok ilde etkili olurken sıcaklığı da düşürmesi nedeniyle Mersinli üreticiler 28 yıl sonra Mart ayında örtü altında yetiştirdikleri sebzeler için zirai don nöbeti tutmaya başladı.

Ülke genelinde bir çokilde kar yağışı ve soğuk hava 4 gündür etkili oluyor. Yılın 11 ayını yaz havası gibi geçiren Mersin'de de bu kış çetin geçti. Aybar kar fırtınasının yer yer 500 rakıma kadar etkili olduğu kentte çiftçileri de zirai don korkusu saldı. Bu yüzden örtü altında üretim yapan çiftçiler, sıcaklığın gece sıfırın altına inmesiyle birlikte seralardaki sıcaklığı 5-6 derece arasında tutmak için bugün sobaları yaktı nöbete başladı. Zaman zaman seralardaki sıcaklık 2-3 derecelere kadar inerken, nöbette olan çiftçiler sobalarının ateşlerini yenileyerek ürünlerini korumaya başladı. Erdemli ilçesinde de örtü altında domates yetiştiren çok sayıda çiftçi nöbet tuttu. Bu kışın çetin geçtiğini belirten çiftçiler, 1993 yılından sonra ilk defa Mart ayında bu kadar soğuk havanın etkili olduğunu ve her kış bir haftaya kadar tuttukları nöbetin bu kış 20 güne kadar uzadığını kaydetti.

En son 1993 yılında zirai don olmuştu

Domates üretimi yapan çiftçilerden Yusuf Yılmaz, "Mart ayında zirai don nöbeti tutuyoruz. En son 1993 yılında zirai don olmuştu. Biz kış bitti derken tekrar kendini gösterdi. Seralarda sıcaklığın 5-6 derece olması lazım. Bu sene kış çok çetin geçti. Sobalarımızı yaklaşık 15-20 gün yaktık. Normalde 5-6 gün bilemedin bir hafta yakardık. Mart ayındayız halen sobalarımızı yakıyoruz. Zirai donun Cuma gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor ama en riskli bugün. Seranın içerisi 2 dereceydi sobayı yaktıktan sonra 5-6 derecelere geldi" dedi.

"Ürünlerin tamamını kaybetme riski var"

Geçtiğimiz yıllarda Mart'ın 20'si gibi hasada başladıklarına dikkat çeken çiftçilerden Muharrem Gül, "Hava muhalefeti bizim hasadımızı bir ay erteledi. Ülke ekonomisine katkı sunmak için uğraşıyoruz. Daha da biz bu nöbeti 4-5 gün daha tutmak zorundayız" diye konuştu.

Bu yıl Mart ayının dert ayı olduğunu dile getiren üreticilerden Abdurrahman Aslan ise "Mart ayında bu soğuğu uzun yıllardan beridir görmüyorduk. Bu yıl mevsim gerçekten kötü gidiyor şu ana kadar. Yağmur bereket ama çiftçiler için biraz eziyete dönüştü bu yıl. Ürünün gelişmesine gecikmeye ve hasta olmasına neden oluyor. Her türlü zararı var. İnşallah en kıs zamanda havalar düzelir diye dua ediyoruz. Bugün zirai don nöbetindeyiz, uyuyakalırsak bu ürünlerin tamamını kaybetme riski ile karşı karşıyayız. Uyku yok bu gece de, önümüzdeki geceler nasıl olacak bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mersin'de 28 yıl sonra Mart'ta zirai don nöbeti
Mersin'de 28 yıl sonra Mart'ta zirai don nöbeti
Mersin'de 28 yıl sonra Mart'ta zirai don nöbeti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de 28 yıl sonra Mart'ta zirai don nöbeti - Son Dakika


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