Son Dakika Haberleri: Mersin'de 29 İşçi Gazdan Etkilendi

Mersin'de 29 İşçi Gazdan Etkilendi

1 saat önce

MERSİN'de, krom üretimi için kimyasal madde imal eden fabrikada çalışan 29 işçi, gaz kaçağından etkilendi.

Mersin'de 29 İşçi Gazdan Etkilendi, System.String[]
MERSİN'de, krom üretimi için kimyasal madde imal eden fabrikada çalışan 29 işçi, gaz kaçağından etkilendi. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde krom üretimi için kimyasal madde imalatı yapan fabrikada kimyasal gaz kaçağı meydana geldi. İnsan sağlığına zararlı olan gazı soluyup rahatsızlaşan 29 işçi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Fabrikaya gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan işçiler ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, gaz kaçağının ekiplerce giderildiği belirtildi. Ekipler, gaz kaçağının nedeni araştırılıyor. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:34 Kaynak: DHA

Mersin, İşçi, Güncel
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