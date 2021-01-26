Mersin'de 3,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Mersin'de 3,4 büyüklüğünde deprem
26.01.2021 16:32
Mersin'de merkez üssü merkez Torsolar ilçesi Yeniköy Mahallesi olan 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Mersin'de merkez üssü merkez Torsolar ilçesi Yeniköy Mahallesi olan 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde saat 15.48 sıralarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Toros Dağlarının eteklerinde 5,9 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Mersinliler tarafından da hissedildi. Vatandaşlar, deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.
-İHA-
Son Dakika Pet şişede su içmenin zararlarını anlatan Duygu Özaslan sosyal medyanın diline düştü "Şu an daha fazlasını yapmıyorum" diyen ünlü model Anna Falchi tamamen soyunmak için şampiyonluğu bekliyor Şoförler birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu İspanyol ilaç şirketi müjdeyi verdi: Korona aşısından sonra ciğerlerdeki virüsü yüzde 99 oranında azaltan ilaç geliyor Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan kocaya 2 yıl 6 ay hapis cezası İstanbul'a kar geri geliyor! Yarın öğleden sonra başlayacak, işte etkili olacağı ilçeler Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu