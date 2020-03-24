Mersin'de 3 ayrı makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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Mersin'de 3 ayrı makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
7 saat önce
Mersin'in Erdemli ilçesinde 3 ayrı makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Erdemli ilçesinde 3 ayrı makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin- Antalya D-400 karayolu çevresinde bulunan birbirine yakın 3 noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:22 Kaynak: AA
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