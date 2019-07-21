Son Dakika Haberleri: Mersin'de 3 gün sanat ve spor konuşuldu
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Mersin'de 3 gün sanat ve spor konuşuldu

39 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın, 2020-2024 döneminde planlanacak faaliyetlerle ilgili görüş, öneri ve beklentilere ilişkin düzenlediği 'Kültür, Turizm ve Spor Çalıştayı' sona erdi.

Mersin'de 3 gün sanat ve spor konuşuldu, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın, 2020-2024 döneminde planlanacak faaliyetlerle ilgili görüş, öneri ve beklentilere ilişkin düzenlediği 'Kültür, Turizm ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Çalıştayı' sona erdi.

Kentin dinamiklerinin bir araya gelip, fikir alışverişinde bulunduğu çalıştayda, 3 gün boyunca kültür, turizm ve spor konuşuldu. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan çalıştayın ilk gününde, Turizm ve Tanıtım Grubu, Dış İlişkiler Grubu, Müze Hizmetleri Grubu ile Kütüphane ve Kültür Yayını Hizmetleri Grubu, ikinci gününde Kültür-Sanat Grubu ile Tiyatro ve Sinema Grubu, üçüncü ve son gününde ise Spor Organizasyonları Grubu ile Spor Tesisleri Grubu'nun faaliyetleri ve projeleri ele alındı.

Çalıştaylar yol gösterecek

Önümüzdeki 5 yıl boyunca Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde yapılacak olan ve gerçekleştirilmesi düşünülen etkinlikler, hizmetler, faaliyetler ve projelerin yol göstericisi olacak çalıştayın son gününde konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Gökbel, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın çalışma alanı geniş olduğu için bu çalıştayın 3 güne yayıldığını vurguladı. Sporun herkesin ortak paydası olduğunu kaydeden Gökbel, çalıştayda kentteki spor birikimi en yüksek düzeyde olan insanların bulunmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Verimli sonuçlar alınacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatıyla, her alanda dış paydaşlarla bir araya geleceklerini kaydeden Gökbel, bu bağlamda gerçekleştirilen çalıştaylardan verimli sonuçlar alacaklarına olan inancını dile getirdi. Konuşmasının sonunda, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin görev alanının çok kapsamlı olduğuna da dikkat çeken Gökbel, yapılan stratejik plan çalıştayları sayesinde yerel yönetimler ile dış paydaşların birlikte hareket ederek, daha verimli çalışmalara imza atacaklarını ifade etti.

Çalıştay, belediye ve ilgili kurumlar arasında işbirliği zeminlerinin karşılıklı raporlanması ile sona erdi. - MERSİN
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:37 Kaynak: İHA
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