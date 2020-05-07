Mersin'de 3 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu - Son Dakika

Mersin'de 3 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde yalnız yaşayan kadın, evinde ölü bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yalnız yaşayan kadın, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi, Sayman Caddesi, Sucularlı Apartmanı'nda kendine ait dairede yalnız yaşayan Leyla Karaağaç (65) adlı kadından 3 gündür haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

Kadının yaşadığı apartmana gelen polis, kapı kilitli olduğu için itfaiyeden yardım istedi. Balkondan içeri giren itfaiye ekipleri, kadını odada hareketsiz görünce 112 Acil Servisine haber verildi. Balkondan içeri giren sağlık ekipleri de yaşlı kadının öldüğünü tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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