Son Dakika Haberleri: Mersin'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Mersin'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

3 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesindeki döviz bürosu önündeki bir araçtan 200 bin lira ve bir miktar döviz çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli Mersin'de yakalandı.

Mersin'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesindeki döviz bürosu önündeki bir araçtan 200 bin lira ve bir miktar döviz çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli Mersin'de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hükumet Konağı kavşağında sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir aracı şüphe üzerine durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, bagajın iç kısmına gizlenmiş 3 poşetin içerisinde 200 bin Türk Lirası ile bir miktar döviz ele geçirdi, C.A, A.A. ve H.D, gözaltına alındı.
Paraların Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir döviz bürosunun önündeki araçtan çalındığı belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:34 Kaynak: AA
Alanya, Antalya, Mersin, Güncel
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