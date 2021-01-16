Son dakika haberleri: 3 hırsızlık şüphelisini güvenlik kamerası kaydı yakalattı - Son Dakika

Mersin'de, bir marketten hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerası kaydından kimlikleri tespit edilerek yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki bir marketten 2 Ocak'ta meydana gelen hırsızlıkla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, markete giren 3 kişinin İbrahim A, Mehmet B. ve Ömer K. olduğunu tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların marketten çaldıkları ürünlerle kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.