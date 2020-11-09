Mersin'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Anamur ilçesinde kapısını kırdıkları bir marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Emirşah Mahallesi'ndeki bir marketin kapısını kırarak içeri giren yüzü maskeli şüphelilerin 150 paket sigara, 1 cep telefonu ve 1000 lira çalmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi.

Adreslere yapılan operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerdeki aramalarda ise marketten çalınan 125 paket sigara, 1 cep telefonu ve 50 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.