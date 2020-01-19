Mersin'de 3 katlı binada yangın çıktı - Son Dakika
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Mersin'de 3 katlı binada yangın çıktı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Mersin'de 3 katlı binada yangın çıktı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Mithatpaşa Mahallesi'nde Maşallah Dal'a ait 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Evde hasar meydana gelen yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:56 Kaynak: AA
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