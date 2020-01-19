Mersin'de 3 katlı binada yangın çıktı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Mithatpaşa Mahallesi'nde Maşallah Dal'a ait 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Evde hasar meydana gelen yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.