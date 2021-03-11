Mersin'de 3 katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı - Son Dakika

Mersin'de 3 katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

11.03.2021 12:53
Mersin'de 3 katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, can güvenliği açısından tehlike arz eden 3 katlı metruk binanın yıkımının kontrollü şekilde gerçekleştirildiği bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, can güvenliği açısından tehlike arz eden 3 katlı metruk binanın yıkımının kontrollü şekilde gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mahmudiye Mahallesi 4835 Sokakta bulunan, sahipleri tarafından terk edildiği için zamanla kullanılamaz hale gelen 3 katlı metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yasal süreç tamamlandıktan sonra gerçekleşen yıkım sırasında araç ve yaya geçişine kontrollü şekilde izin verildi. Yıkım sonrası ortaya çıkan atıklar kamyonlar aracılığı ile yüklenerek mahalleden çıkartıldı.

Başkan Gültak'tan 'dönüşüm' vurgusu

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu tür yapıların can ve mal güvenliği açısından ciddi risk ve tehlike oluşturduğuna işaret ederek, "Aynı zamanda çeşitli sosyal sorunlara da yol açabiliyor. Bunun yanında kent estetiği ve düzeni de bozuluyor. Bizler bu yıkımlara ara vermeden devam edeceğiz. İşte bu yüzden diyoruz ki, kentsel ya da yerinde dönüşümle beraber Akdeniz daha rahat nefes alacak. Bu dönüşümler sayesinde Akdeniz'in ve kent merkezinin onlarca yıldır biriken sorunlarının birçoğu çözüme kavuşacaktır" dedi.

Vatandaş teşekkür etti

Can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan ve çeşitli sosyal sorunlara sebebiyet veren metruk binaların yıkımından memnun kalan mahalle sakinleri, Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - MERSİN

Mersin'de 3 katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı
Mersin'de 3 katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı
Mersin'de 3 katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

Mahmudiye, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de 3 katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İbo Show'un 16. bölüm konukları belli oldu 'Biber gazlı' banka soyguncusu her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta Ronaldo dönemi kapanıyor! Yeni durağı ABD olacak Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta Ronaldo dönemi kapanıyor! Yeni durağı ABD olacak         
14:27
Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı         
14:14
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak         
13:16
Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin         
12:50
Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü         
11:46
Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi         
11:24
Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor         
11:06
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak         
10:33
Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın         
10:20
Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler         
09:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi         
23:43
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 14:58:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de 3 katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei