Mersin'de 3 kilo 390 gram metamfetamine 1 tutuklama - Son Dakika
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Mersin'de 3 kilo 390 gram metamfetamine 1 tutuklama

17.06.2022 16:57
Mersin'de 3 kilo 390 gram metamfetamine 1 tutuklama

Mersin'de evde uyuşturucu imal ettikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Mersin'de evde uyuşturucu imal ettikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nusratiye Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında yabancı uyruklu 2 şahsın uyuşturucu imal ettiğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, 18 paket halinde 3 kilo 390 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasallar ele geçirirken, evli çift M.H. ile Z.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.H. tutuklanırken, eşi Z.H. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 3 kilo 390 gram metamfetamine 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 3 kilo 390 gram metamfetamine 1 tutuklama - Son Dakika
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