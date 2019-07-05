Son Dakika Haberleri: Mersin'de, 3 kişi daha metil alkol yüzünden hastanelik oldu
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Mersin'de, 3 kişi daha metil alkol yüzünden hastanelik oldu

1 saat önce

MERSİN'de, son 10 günde, 7 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından aynı şikayetle 3 kişi daha hastanelere başvurdu.

Mersin'de, 3 kişi daha metil alkol yüzünden hastanelik oldu, System.String[]
MERSİN'de, son 10 günde, 7 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından aynı şikayetle 3 kişi daha hastanelere başvurdu. Son başvurularla birlikte 16 kişinin zehirlenme şüphesiyle tedavi altında olduğu belirtildi.
Mersin'de, son 10 gün içinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvuranlar Toros Devlet Hastanesi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel hastanede tedaviye alınmış, 7 kişi, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Tedaviye alınan 21 kişiden 5'i ise hastanelerden taburcu edilmişti.
3 kişinin daha taburcu edildiği metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle dün 1, bugün de 2 kişi daha hastanelere başvurdu. Yapılan kontrollerin ardından 3 kişi, yoğun bakım servislerinde tedaviye alındı. Son başvurularla birlikte toplam 16 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu, bunlardan 10'unun yoğun bakımda tutulduğu belirtildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce metil alkol zehirlenmesinden ölümlere ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü, gözaltına alınan 6 kişinin sorgularının devam ettiği, önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:14 Kaynak: DHA
Devlet Hastanesi, Mersin, Güncel
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