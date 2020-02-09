Mersin'de 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika
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Mersin'de 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

6 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran 3 kişinin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Mersin'de 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran 3 kişinin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.


Köselerli Mahallesi'nde, aynı evdeki E.G.D, H.D. ve İ.S.D. baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Mut Devlet Hastanesine başvurdu.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen ve Silifke Devlet Hastanesine sevk edilen 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Mersin, Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:40 Kaynak: AA
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