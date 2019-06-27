Mersin'de 3 kişiye ait kafatası ve kemik bulundu
10 dakika önce
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 3 kişiye ait kafatası ve kemikler bulundu.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:08 Kaynak: İHA
'in Çamlıyayla
ilçesinde 3 kişiye ait kafatası ve kemikler bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Belçınar Mahallesi'nde bir vatandaş yetkilileri arayarak gezdikleri ormanlık alanda insan vücuduna ait kemikler olduğunu belirtti.
İhbarın yapıldığı bölgeye hareket eden Çamlıyayla İlçe Jandarma
ekipleri söz konusu yerde ve bazı kayalık altlarında iki yada üç kişiye ait olduğu tahmin edilen insan kemiklerine ve kafatasına rastladı.
Yapılan araştırmalardan sonra bulunan insan kemikleri adli tıp kurumuna gönderildi. - MERSİN
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