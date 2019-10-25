Son Dakika Haberleri: Mersin'de "3.Tarsus Gastronomi Günleri"
Son Dakika Güncel Mersin'de '3.Tarsus Gastronomi Günleri'

Mersin'de "3.Tarsus Gastronomi Günleri"

35 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenenlenen "Tarsus Gastronomi Günleri" başladı.

Mersin'de

Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenenlenen "Tarsus Gastronomi Günleri" başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Tarsus Belediyesi, Mersin Kent Konseyi, Zeytin Platformu, Tarsus Slowfood Platformu ve Tarsus Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe il ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu, etkinliğin açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu yıl Tarsus Gastronomi Günleri'nin "Öğrenelim Öğretelim" temasında yapılacağını belirtti.

Etkinliklerde çok sayıda ünlü yemek şefinin ağırlanacağını ifade eden Lokmanoğlu, Tarsus'un Türkiye'nin dört bir yanından konuklara ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Lokmanoğlu, program kapsamında coğrafi işaretli Sarıulak zeytininin 1000 yıllık ağaçtan toplanarak hasat şenliğinin yapılacağını belirterek, Tarsus Gastronomi Günleri'nin dolu dolu geçeceğini ifade etti.

Konuşmanın ardından katılımcılar stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Etkinlikler 27 Ekim'de sona erecek.

Kent Konseyi, Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmi değişen Boydak Holding'in yeni logosu, sosyal medyada FETÖ'cü Bank Asya'nın logosuna benzetildi
Erkek çocuklarını öpüştüren fenomen Gaga Bulut'un hapishanede öldürüldüğü iddiası Twitter'a damga vurdu Öğrencilerin gözü önünde öğretmeni döven baba oğul tutuklandı Özlem Çerçioğlu'nu ittiren AK Partili vekil, kendisini savundu: Omuz atmadım, kendileri yer verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 14:57:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de "3.Tarsus Gastronomi Günleri"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]