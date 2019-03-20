Son Dakika Haberleri: Mersin'de 30 Bin 821 Cinsel Gücü Artırıcı Hap Ele Geçirildi

Mersin'de 30 Bin 821 Cinsel Gücü Artırıcı Hap Ele Geçirildi

1 saat önce

MERSİN Polisi, düzenlediği operasyon ile 30 bin 821 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirdi.

Mersin'de 30 Bin 821 Cinsel Gücü Artırıcı Hap Ele Geçirildi, System.String[]
MERSİN Polisi, düzenlediği operasyon ile 30 bin 821 cinsel gücü artırıcı hap ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mezitli ilçesinde önceden tespit edilen 5 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında M.G.'nin evinde 17 bin 164, Ş.Ç.'nin evinde de 13 bin 657 cinsel güçü artırıcı hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, mahkemece adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:23 Kaynak: DHA

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