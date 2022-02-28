Mersin'de 30 bin adet makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 30 bin adet makaron ele geçirildi

28.02.2022 10:19
Mersin'de 30 bin adet makaron ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde 2 araçta yapılan aramada 30 bin adet için doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde 2 araçta yapılan aramada 30 bin adet için doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarının önüne geçmek ve oluşan haksız kazanç ile ülke ekonomisine verilen zararı bertaraf etmek adına yapılan çalışmalarda 2 araçta arama yapıldı. Aramada 30 bin adet içi doldurulmuş makaron sigara ele geçirilirken, A.K. ve F.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. - MERSİN

Mersin'de 30 bin adet makaron ele geçirildi

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Silifke, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 30 bin adet makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 30 bin adet makaron ele geçirildi - Son Dakika
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