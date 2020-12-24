Mersin'de 309 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de düzenlenen operasyonlarda 309 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir ilçesi Aydınlık Mahallesi'nde bir evde kaçak içki bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda 300 litre gümrük kaçağı içki bulundu, ev sahibi H.Ö. hakkında işlem yapıldı.

Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde de 9 litre sahte içki ele geçirildi.

M.K, C.K, E.Y. ve M.T. hakkında işlem yapıldı.