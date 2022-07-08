Mersin'de 31 Ağustos'a kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı - Son Dakika
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Mersin'de 31 Ağustos'a kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı

08.07.2022 10:46
Mersin'de 31 Ağustos'a kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Mersin Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla yetkili kişiler dışında ormanlık alanlara girişlerin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığını bildirdi.

Mersin Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla yetkili kişiler dışında ormanlık alanlara girişlerin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaz mevsiminin başlamasıyla bölgede sıcaklık değerlerinin artacağı ve olağanüstü hava durumları nedeniyle orman yangınlarının ortaya çıkabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Ormanları yangına karşı korumak amacıyla birtakım kararların alındığı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Mersin sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 4 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında yasaklanmıştır. Mersin'deki ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır. Orman Yasasının 31. ve 32. maddeleri kapsamında olan köyler, mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişi ve ormanla ilişiği olamayan köyler, mahallelerde dahil olmak üzere anız, bağ, bahçe zeytinlik ve tarla temizliğinde meydana gelen dalların, her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır."

Orman alanı civarındaki tesislerle sanayi kuruluşlarının yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklarının belirtildiği açıklamada, enerji nakil hatlarının yapım ve bakımıyla ilgili kuruluşlarının da her türlü tedbiri alacağı, gerektiğinde de enerji kesintisi uygulayacakları kaydedildi.

Açıklamada, alınan karar ve önlemlere aykırı hareket edenlere idari ve adli işlemler yapılacağı bildirildi.

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Kaynak: AA

Mersin Valiliği, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 31 Ağustos'a kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 31 Ağustos'a kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı - Son Dakika
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