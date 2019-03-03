Son Dakika Haberleri: Mersin'de "31 Mart'tan 15 Temmuz'a Şehadet Bilinci" Konferansı

Mersin'de "31 Mart'tan 15 Temmuz'a Şehadet Bilinci" Konferansı

22 dakika önce

Mersin'de, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un eşi ve şehit Abdullah Tayyip Olçok'un annesi Nihal Olçak'ın katılımıyla "31 Mart'tan 15 Temmuz'a Şehadet Bilinci" adlı konferans düzenlenecek.

Mersin'de
Mersin'de, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un eşi ve şehit Abdullah Tayyip Olçok'un annesi Nihal Olçak'ın katılımıyla "31 Mart'tan 15 Temmuz'a Şehadet Bilinci" adlı konferans düzenlenecek.

Akdeniz İmam Hatip Okulları Mezunları, Mensupları ve Muhipleri Derneği (AKİMDER), tarafından düzenlenen konferans 4 Mart Pazartesi günü saat 13.00'de Edip Burhan Spor Salonu'nda yapılacak.

Nihal Olçok, etkinlik sonrası "Şehitoğlu şehit" adlı kitabını imzalayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:42 Kaynak: AA

Mersin, Güncel
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