Mersin'de 32 litre sahte etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 32 litre sahte etil alkol ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 32 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 32 litre sahte etil alkol ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, sahte alkol operasyonu ve denetimlerine devam ediyor. Mersin'de 6 kişinin ölümüne, 9 kişinin de hastanelik olmasına neden olan sahte içkiyle ilgili çalışmalarını artıran ekipler, ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi'nde bir iş yerinde el yapımı sahte içki olduğunun ihbarını aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 32 litre sahte etil alkol ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. (İHA)

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