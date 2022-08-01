Mersin'de sıcak hava bunaltıyor - Son Dakika
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Mersin'de sıcak hava bunaltıyor

01.08.2022 16:50
Mersin'de sıcak hava bunaltıyor

Mersin'de 33 dereceyi bulan hava sıcaklığı, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Mersin'de 33 dereceyi bulan hava sıcaklığı, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 33, nem oranının da yüzde 66'ya ulaştığı kentte, sıklıkla kullanılan meydan, cadde ve sokaklarda sakinlik oluştu.

Dışarı çıkan vatandaşlar, güneşin etkisinden korunmak için parklardaki gölgelik alanları tercih etti.

Yürüyüş yaptıkları İnönü Bulvarı'nın sahil bandında sıcaktan bunalanlar da çardakların ve ağaçların altında dinlendi.

Sahilde vakit geçiren vatandaşlardan Hilal Görmez, AA muhabirine, sıcak hava nedeniyle yürümekte zorlandıklarını belirterek, "Arkadaşlarımla gezmeye çıktık ancak gölgelik alan bulmakta da zorlanıyoruz. O yüzden serinlemek için çevrede çeşme arıyoruz." dedi.

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Ambulansın penceresine kafa attı; o anlar kamerada (3) Ambulansın penceresine kafa attı; o anlar kamerada (3) Ambulansın penceresine kafa attı; o anlar kamerada (2) Ambulansın penceresine kafa attı; o anlar kamerada (2)
Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de sıcak hava bunaltıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de sıcak hava bunaltıyor - Son Dakika
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