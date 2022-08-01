Sahilde vakit geçiren vatandaşlardan Hilal Görmez, AA muhabirine, sıcak hava nedeniyle yürümekte zorlandıklarını belirterek, "Arkadaşlarımla gezmeye çıktık ancak gölgelik alan bulmakta da zorlanıyoruz. O yüzden serinlemek için çevrede çeşme arıyoruz." dedi.

Yürüyüş yaptıkları İnönü Bulvarı'nın sahil bandında sıcaktan bunalanlar da çardakların ve ağaçların altında dinlendi.

Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de sıcak hava bunaltıyor - Son Dakika

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