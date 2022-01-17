Mersin'in Tarsus ilçesinde, farklı dosyalardan 34 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firar hükümlü, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 18 ayrı dosyadan hapis cezası bulunan A.A.A'nın saklandığı adres tespit edildi.
Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlünün, sahte kimlik taşıdığı tespit edildi.
A.A.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika