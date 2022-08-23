Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor - Son Dakika
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Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor

23.08.2022 10:48
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor

Mersin'de 34 yıldır kuyumcu atölyesinde altın gümüş işleyen, tamirini yapan Soner İşbilir, artık çırak bulamadıklarını belirterek "Alttan gelen en son biziz. Yani türümüzün son örneği bizleriz" dedi.

Mersin'de 34 yıldır kuyumcu atölyesinde altın gümüş işleyen, tamirini yapan Soner İşbilir, artık çırak bulamadıklarını belirterek "Alttan gelen en son biziz. Yani türümüzün son örneği bizleriz" dedi. Büyük bir sabır, aşk, özveri ve dikkatle 11 yaşından beri bu mesleği sürdüren İşbilir, bazen haftalarca bir altına şekil vermek için uğraşıyor.

Oldukça zor, meşakkatli bir mesleği, çocuk yaşlarında çıraklıkla başlayıp, bıkıp usanmadan 34 yıldır sürdüren Mersinli kuyumcu atölyesi ustası Soner İşbilir, artık sanatlarının yok olmaya yüz tuttuğuna dikkat çekti. İşbilir, 11 yaşında bu mesleğe başladığını ve bu güne kadar devam ettiğini söyledi. Yaklaşık 34 yıldır bu işin içinde olduğunu kaydeden İşbilir, "Biz atölyeciyiz. Bu işin çıraklığıyla başladık, ardından kalfalık yaptık. Ondan sonra ustalıkla bu günlere geldik. Şimdi kendi işimde hizmet veriyorum. Genellikle altın, gümüşleri tamiratını ve özel işler yapıyoruz. Elimden geldiği kadarıyla en güzel şekilde yapıyorum. Her işte olduğu gibi bu işin zorlu yanları var. Sonuçta el sanatı yapıyoruz. Son dönemde altın fiyatlarının yükselmesi bizim işlerimizi biraz etkiledi. Gerçekten sermaye, güç isteyen bir iş. Tek başına çalışıyorsanız, yoğunsa yoran bir iş. Çünkü her iş ayrı bir detay, ayrı bir özel göstermen lazım" dedi.

Ürünün boyutu, istenilen işe göre yapım sürelerinin değiştiğini belirten İşbilir, "Bazı işler bizi haftalarca uğraştırabiliyor. Tabi 1 saatte biten işlerimizde oluyor. Bu işin detayıyla alakalı bir durum. Artık alttan çıkarta gelmiyor. Gelenlerde liselerden ve üniversitelerden öğrenci geliyor. Onlarında büyük bir bölümü okul bitirmek için geliyorlar. Okulları bitince bu işi yapmıyorlar. Alttan gelen en son biziz. Yani türümüzün son örneği bizleriz. Bizim zamanımızda biz daha ilkokula giderken babamız beni, kardeşlerimi de hemen zaten bir yere yerleştirmeye karar vermişti. Biz ilkokul bitince direkt bir ustanın yanına girdik ve kendimizi yetiştirdik. Böyle gelen çırak artık görmüyorum" diye konuştu.

"HİÇBİR ŞEY KOLAY OLMUYOR"

Yaptıkları işin zor olduğunu kaydeden İşbilir, "Seri üretimlerde fiyatlar uygun olabiliyor. Ancak bizim gibi el sanatı işler özel olduğu için işçilik gerektiriyor. Bazı insanlar çok işçilik aldığımızı söylüyor ama yaptığımız işi görünce çoğu pişman oluyor. Çünkü gerçekten el emeği, göz nuru ürünler ortaya çıkartıyoruz. Hiçbir şey kolay olmuyor, hiçbir şey kolay kazanılmıyor. Vatandaşların o kuyumcuların vitrinlerinde gördüğü altınlar çok parlıyor ama onu o şekline getirene kadar ne emekler veriliyor. Vatandaşlar bu konuda biraz daha duyarlı olursa çok mutlu oluruz" şeklinde konuştu.

(Koray Ünlü - İHA)

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Kaynak: İHA

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